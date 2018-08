La modelo se desnuda para la revista británica 'Love' La imagen ha conseguido superar la censura de Instagram

A pesar de que las redes sociales continúan censurando los desnudos femeninos, las ‘celebs’ han decidido a través del movimiento #FreeTheNipple (Libera tu pezón) liberarse de ataduras y mostrar su cuerpo para arropar la ola feminista. Esta fiebre que se ha gestado en las redes, y que tiene su origen en la cinta homónima dirigida por la activista Lina Esco, en la que se critica la doble moral de la sociedad estadounidense (la cual, por cierto, fue censurada) en cuanto a la condena hacia los pechos de la mujer y su sexualización, está cogiendo más fuerza que nunca. Tanto es así que Kendall Jenner, una de las grandes abanderadas del movimiento y los looks ‘braless’, ha protagonizado el ‘free the nipple’ más espectacular de Instagram. ¡Y no ha sido censurado! De momento…

Kendall from Love by Alasdair A post shared by Katie Eleanor Grand (@kegrand) on Aug 6, 2018 at 6:23pm PDT

La modelo posa sumergida en el agua, con la parte superior al descubierto, abriendo sus brazos y mirando fijamente al objetivo del famoso fotógrafo Alasdair McLellan. La fotografía, en la que la estadounidense está ataviada únicamente con la parte inferior de un bikini rojo, pertenece a una superproducción de la revista Love y, como era de esperar, ha generado tantos aplausos como revuelo en la Red. La imagen, que ha sido tomada en Hampstead Ponds y ha sido publicada por la responsable del magazine británico, Katie Eleanor Grand, ha conseguido generar casi 30.000 ‘me gustas’ y más de 400 comentarios.

Así, con un explícito y sexy ‘free the nipple’ que ha conseguido derribar los exigentes filtros de la red social, y después de un tiempo desaparecida del mapa, la hermana de Kim Kardashian regresa a escena por todo lo alto.