Una petición en change.org y centenares de comentarios en las redes no han parado la nueva apuesta del canal "Drama es que llegue el verano y no entres en una XXS"

La cadena de televisión Divinity estrenaba el pasado viernes un programa que no ha dejado de dar que hablar desde que se anunciara su entrada en parrilla. Sofá, cine y Divinity se lanzaba con un nuevo ‘slot’ de cine basado en thriller y dramas, con películas como Secretos de un diario, Tres amigas, La verdad sobre Emma o He loved them all. Su nombre es ‘Drama Queen’ y su promo así de polémica: “Drama es que llegue el verano y no entres en una XXS. Que tu novio deje de seguirte en Instagram. Que se te acabe la batería en pleno postureo. Que tu ‘make up’ no aguante toda la noche. Pero claro, ¿qué sería la vida sin drama?”.

El canal femenino de Mediaset anunciaba con este mensaje la llegada de su nuevo espacio. Un mensaje que lleva un mes circulando y que ha provocado más de una reacción. “No sé cómo explicar lo mal que está esto”, “Anima y mucho a la anorexia”, “Luego hacen campañas de sensibilización sobre los trastornos alimentarios. Pura hipocresía”, son solo un ejemplo de los comentarios que el hilo ‘divinity XXS’ pueden leerse en twitter.

El grito ha llegado hasta change.org, donde existe una petición explícita a Divinity para que retire esa frase de su material promocional. “Además de despectivo para el resto de tallas, puede afectar a la salud mental de muchas personas”, es la justificación que acompaña la solicitud de retirada.

Sin embargo, desde el canal de Mediaset han hecho oídos sordos a la propuesta, que aún sigue abierta, mientras que Divinity mantiene el texto y ya ha estrenado el formato.