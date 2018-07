Adriana Abenia, en bikini y sin complejos tras dar a luz

Han pasado 12 días desde que Luna aterrizó en nuestras vidas y, aunque ya he recuperado mi peso, tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de súper mamá . Estoy orgullosa y muy feliz de haber dado cobijo allí dentro a mini Abenia y no entiendo esa absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz. Así que aquí va esta foto, para que veamos que lo imperfecto también puede ser maravilloso ♥️🌙 #mipequeñaLuna #miniAbenia #AdrianaAbenia #postparto 📆

