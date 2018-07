Doña Letizia, reina de los mil peinados que arriesga sin miedo

Doña Letizia no es solo la reina de España, es también la reina de los mil y un looks. La esposa de Felipe VI ha vuelto a demostrar su infinita capacidad para reinventarse. Ha sido durante la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, donde doña Letizia sorprendió con un peinado al más puro estilo celebrity. Mientras que otras royals se mantienen fieles a un mismo peinado durante años o apenas experimentan con su cabello, la consorte española es una intrépida en estas cuestiones.

Ya en abril de 2015, la experiodista sorprendió al mundo entero cortándose la melena y apostando por un atrevido look bob. Pero esta no ha sido, ni mucho menos, la única vez que la Reina nos ha dejado boquiabiertos. Doña Letizia es una gran entusiasta de la experimentación. Moños, recogidos, trenzas, postizos, rizos… la esposa de Felipe VI no conoce límites en lo que respecta a su cabello.

Unas veces acierta de pleno y otras, genera polémica, pero nunca deja a nadie indiferente. Imposible olvidar su peinado wet al más puro estilo Kardashian o la coleta ‘bubble’ que le granjeó más críticas que alabanzas. Lo que está claro es que la Reina está a la última y es una gran seguidora de las tendencias. Repasamos en imágenes los peinados más emblemáticos de la esposa de Felipe VI.