El cambio más sexy de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó continúa siendo una de las chicas del momento. Desde que se convirtiera en una de las protagonistas de La casa de papel, la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, la popularidad de la actriz no ha hecho más que aumentar. Tanto es así que la novia de Chino Darín se ha convertido en la usuaria española más seguida en Instagram, con más de 5 millones de ‘followers’, llegando a desbancar a la mismísima Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Cada movimiento de la actriz en la Red causa sensación entre sus fans y, como era de esperar, su último, inesperado y súper sexy cambio de look no ha dejado indiferente a nadie.

A través de la publicación de un ‘Stories’, la catalana ha mostrado su nueva y sensual imagen, botas ‘over the knee’ en verde ‘army’, shorts vaqueros con rotos y una sencilla camiseta de algodón. Esta ha sido la combinación con la que la intérprete ha dejado sin palabras a sus seguidores. Sin embargo, los diferentes elementos de este ‘outfit’ no han sido lo más llamativo de la publicación de Corberó, quien ha lucido una sensual peluca rubia platino al más puro estilo Vivian Ward en Pretty Woman.

No obstante, los seguidores de la camaleónica Úrsula están acostumbrados a sus fotos sexys y, por supuesto, a sus transformaciones de estilo. Tanto es así que, en apenas unos años, la actriz de La casa de papel, que ha convertido su perfil de Instagram en su mejor escaparate fotográfico, ha presumido de diferentes y, en ocasiones, arriesgados peinados. Desde una clásica melena castaña y un ‘bob’ angelical, hasta un ‘pixie’ y tintes de diferentes tonalidades.