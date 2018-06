Su nombre despierta tanto amor como odio, sin embargo, Cristina Pedroche es una de las españolas más seguidas de Instagram. Con casi 2 millones de seguidores en la red social de moda, la colaboradora de Zapeando ha convertido su perfil en el mejor escaparate en el que poder presumir de looks, convirtiéndose en toda una influencer de la era digital.

También de un cuerpo de infarto, que ha conseguido a base de dieta y de machacarse en el gimnasio. Pero si de algo puede presumir Cristina Pedroche sin apenas esfuerzo es de tener un pelazo. No en vano, la de Vallecas es imagen de la prestigiosa firma de productos capilares GHD, de la que se convirtió en embajadora hace unos meses.

Y aunque cuando se trata de escoger modelito Cristina no tiene ningún problema en arriesgar y ponerse las tendencias más atrevidas de la temporada, en lo que respecta a su pelo no suele hacerlo mucho. De hecho, en la gran mayoría de sus apariciones públicas aparece con la melena lisa y perfectamente pulida. No obstante, de vez en cuando a Cristina Pedroche le gusta desatar su ‘lado salvaje’ y sacar a la leona que lleva dentro; algo que precisamente ha ocurrido en las últimas horas.

Con la llegada del buen tiempo, toca lucir peinados frescos, con volumen y mucho movimiento. Las ondas surferas se convierten cada verano en el peinado más demandado de la temporada, aunque el pelo rizado y con mucho volumen, como el que luce Cristina Pedroche en Instagram, también da mucho juego para los looks estivales.

Para conseguirlo Pedroche se ha puesto en manos de su estilista Oscar Lozano, sin embargo, conseguir un resultado similar es bastante sencillo. Esta vez la mujer de David Muñoz no nos ha deleitado con ningún tutorial loco, sin embargo, si después de lavar tu pelo utilizas un secador con difusor, moldeas tu pelo con las manos y luego aplicas alguno de estos productos, seguro que lo consigues. Para mantenerlo más tiempo, con ahuecar un poco la melena y fijarla con un par de pulverizaciones de laca bastará.