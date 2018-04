¿Qué secreto esconde la nueva mirada de Paula Echevarría?

A Paula Echevarría no le cabe la sonrisa en la cara de lo feliz que es. Su relación con Miguel Torres va viento en popa, a toda vela y cada día son más felices. Pero si hay algo que también le vuelve loca es mimarse y ponerse en manos de especialistas que se preocupan de que esté siempre perfecta. Entrenadores personales, maquilladoras, peluqueras y esteticistas de toda índole componen su equipo ‘beauty’ de confianza. Una mujer con su influencia es muy exigente con su aspecto y presumir de belleza diaria es prácticamente innegociable.

Ahora Paula ha cambiado el aspecto de sus cejas gracias al ‘shading’, una técnica que consiste en dotarlas de efecto sombra, dándole forma a través de esta, como si estuviera maquillada. El resultado no ha podido ser mejor y ha terminado con la actriz de ‘Velvet’ pletórica: “Por fin he podido probar el #shading de cejas en @tachabeauty de la mano de @anabelgornes y el resultado no puede gustarme más!!!!

Así es el ‘shading’ que se ha hecho Paula

Para conocer mejor el proceso del sombreado con el que la intérprete ha dotado de más personalidad a sus cejas, hablamos con un responsable de ‘Tacha Beauty’, el centro de estética predilecto de Paula. Allí nos cuentan que el precio del ‘shading’ depende de la cantidad de vello que se quiera o se necesite y que dura una sola sesión que se extiende hasta las 2 horas. En tan solo 120 minutos hacen el diagnóstico, el diseño y el tratamiento completo. Una vez puesto se mantiene entre 10-12 meses, siendo necesario un retoque a las cinco semanas de su implantación, que se considera como cierre del proceso.

Basta con mirar la imagen para darse cuenta de que el resultado salta a la vista y Paula Echevarría luce unas cejas mucho más estilizadas. Enseguida, su ‘timeline’ se ha llenado de comentarios de seguidoras que admiraban el tratamiento al que se acaba de someter. Está claro que en cuestiones de belleza no hay nada que se le escape.

Desde que anunciase su traumático y extenso divorcio con David Bustamante, la asturiana ha conseguido que su rostro no de muestras de agotamiento, tristeza o nerviosismo que una situación tan incómoda le generaba. Es decir, no ha dejado de ser una de las ‘it girls’ españolas más reconocidas ni por un minuto. Pero bien es cierto que desde que ha vuelto a encontrar la senda del amor la vemos con un brillo diferente en la mirada.