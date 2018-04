Es una de las mujeres más guapas del panorama nacional, algo que debe a una genética privilegiada y, según acaba de confesar ella misma, a alguna que otra ayuda externa. Belén Rueda fue la protagonista del último programa de Jesús Calleja, ‘Planeta Calleja’, en el que vivió una de las aventuras más emocionantes de su vida y regresó al continente que tanto la marcó durante la grabación de su último trabajo, ‘El cuaderno de Sara’.

Además de sumergirse en las aguas del Golfo de Guinea y conocer a unos simpáticos chimpancés, la actriz madrileña confesaba por primera vez cómo hace para seguir siendo una de las mujeres más atractivas del momento. “¿Te puedo preguntar una cosa? Si quieres bien o si no, no lo digas. ¿Tú te has hecho la cirugía estética o alguna cosa de esas? Te lo digo porque hubo una movida en redes sociales al respecto. La gente decía, Belén se ha puesto pómulos, se ha infiltrado botox… ¿Tú te has hecho algo de eso?” preguntaba el aventurero.

“A ver, yo creo que para nuestro trabajo la cirugía estética en la cara es peligrosa. Muy peligrosa. Porque es verdad que te cambia el gesto… Nosotros hablamos con nuestros ojos, con nuestra cara. Jamás me la haría ahí”, se sinceraba Belén, dejando claro que no se había hecho “absolutamente nada” en el rostro. Eso sí, quiso matizar que sí que se somete a tratamientos estéticos: “acudo a un centro de una amiga mía que me hace continuamente maquinitas”, reconocía, insistiendo en lo importante que es cuidarse y “no dormir maquillada”.

Lejos de estar satisfecho con la confesión, Jesús Calleja volvía a la carga para saber si había pasado por el quirófano. “Pero, ¿seguro que no te has puesto culo?”, preguntaba para sorpresa de Belén, que exclamaba: “¡Pero cómo me voy a poner culo!”. “¿Pechos?”, insistía el aventurero, a lo que Belén terminaba por confesar que sí, que se aumentó el pecho “en su momento”.