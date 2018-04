La respuesta de Tamara a su supuesto cambio de imagen

Lejos de recibir halagos, que era lo que seguramente pretendía, las preguntas y las críticas comenzaron a llenar el timeline de la última fotografía de la cantante Tamara, en la que aparece con un aspecto muy diferente al que nos tiene acostumbrados. “¿Te has aumentado los labios?” o “Es verdad, parece que te has puesto labios, pero bien bonitos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la instantánea.



A pesar de la evidente diferencia, pues los labios de la cantante son mucho más carnosos en su última fotografía, al estilo de la familia Kardashian, Tamara ha respondido, negando cualquier tipo de retoque y ‘echando la culpa’ al maquillaje: “No os preocupéis, todavía no me he operado de nada, tampoco me puse labio. ¡Solo que hay unos maquillajes espectaculares hoy en día y unos filtros en Instagram que son maravillosos! ¡Gracias, tamaristas, por vuestros piropos y ese apoyo incondicional que es muy importante para mí en este día! ‘Besos! 😘😘😘😘”.



Una justificación que no ha convencido a algunos de sus fans, que la animan a decir la verdad: “¿Qué no te has hecho nada? Soy estilista, conozco el contouring y no hay ningún gloss o lápiz labial que te dé el volumen que tienes en los labios… Sobre todo en el de arriba… Existe un aparato para dárselo pero no te deja la boca así… ¡Qué manía tenéis las famosas de negar la evidencia en estos temas! Si te han dejado monísima hija mía, qué más dará…”, se puede leer en uno de los mensajes.