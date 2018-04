Desde que comenzara su andadura en la industria de la moda, el cuerpo de Gigi Hadid se ha convertido en un constante objeto de debate. Durante sus primeros años de carrera, fueron muchos los ‘haters’ que consideraron que las medidas y curvas de la ‘instamodel’ eran inapropiadas para la pasarela. No obstante, con el paso del tiempo, la californiana sufrió una importante pérdida de peso, que también fue duramente criticada en la Red. Tanto es así que la modelo, cansada de comentarios negativos y malintencionados, recurrió a su perfil de Twitter para pedir a todos los ‘body shamers’ menos odio y más empatía en las redes sociales y explicar el motivo de su, según algunos, ‘extrema delgadez’. Ahora, cuando se cumplen dos meses de estas confesiones, la ‘celeb’ ha vuelto a acaparar titulares por cuestiones relacionadas con su imagen.

La mayor de las hermanas Hadid confiesa añorar su antigua figura en una entrevista para el último número de la revista de Harper’s Bazaar, donde es entrevistada por la mismísima Blake Lively, estrella de Gossip Girl. “Si pudiese elegir, volvería a tener el culo de antes y las tetas de hace unos años. Pero, sinceramente, no puedo pensar en el pasado. Me gustaba mi cuerpo antes y me gusta ahora. Quien quiera que esté leyendo esto, quiero que sepa que dentro de tres años mirará una fotografía de sí mismo ahora y pensará: ¡Dios, qué sexy era! ¿Por qué me sentía tan mal conmigo mismo por cualquier cosa estúpida que alguien haya dicho?”, revela la californiana.

“La gente se atreve a decir, ‘Me gustaba el cuerpo de Gigi antes, y ahora ha cedido ante la presión de la industria’. Pero ahora no estoy más delgada por ese motivo. Cuando tenía una figura más atlética, estaba muy orgullosa de mi cuerpo porque era una gran jugadora de voleibol y jinete. Pero cuando descubrí que padecía la enfermedad Hashimoto, supe que necesitaba comer de manera más saludable y hacer ejercicio”, continúa confesando la hermana de Bella a la destacada actriz, quien, a pesar de ejercer de entrevistadora, también brinda su opinión acerca de la ‘magia’ del Photoshop. Y parece tener el antídoto para acabar con él.

“Está bien seguir las tendencias y disfrutar de la parte más fantástica de la moda y la belleza. Pero mi sueño es que todas las imágenes tengan un pequeño asterisco al lado con el que indique que la foto ha sido retocada. Solo es un pequeño recuerdo de que eso no es la vida real”, apuntó la mujer de Ryan Reynolds que, además, asegura que “el 99,9% de las veces, las fotos están retocadas con Photoshop”.