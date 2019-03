La bellísima actriz parece no envejecer con el tiempo, luciendo mucho mejor que cuando la conocimos a principios de los 90

Ha superado la temida barrera de los 50, pero lo cierto es que Belén Rueda luce mejor ahora que con 25 años. Hace ya algún tiempo, la actriz confesaba que uno de sus mejores secretos de belleza era la felicidad, además de no acostarse nunca maquillada. Unos trucos que parecen funcionarle a la perfección, más aún después de haberla visto recientemente junto a su primogénita, Belén Écija, y poder ‘distinguir a duras penas’, cuál era la madre y cuál la hija. La joven parece haber heredado todo el atractivo de su madre. Tanto que hay quien ha llegado a pensar que la protagonista de Mar Adentro ha pasado por quirófano para lucir así de radiante, una información que ella misma quiso desmentir junto a Jesús Calleja.

A sus recién cumplidos 54 años, la artista no tuvo ningún reparo en revelar que sí se había sometido en su momento a un aumento de pecho, pero en el rostro no se había hecho “absolutamente nada”. “A ver, yo creo que para nuestro trabajo la cirugía estética en la cara es peligrosa. Muy peligrosa. Porque es verdad que te cambia el gesto… Nosotros hablamos con nuestros ojos, con nuestra cara. Jamás me la haría ahí”, confesaba abiertamente. Eso sí, no renuncia a los tratamientos estéticos y, ni mucho menos, al uso de una buena crema facial.

Los resultados están a la vista. Belén Rueda se encuentra en su mejor momento, más que cuando la conocimos en la década de los 90 de la mano de Emilio Aragón en el popular programa VIP. Desde entonces han transcurrido ya más de dos décadas, aunque parezca que por su rostro no. Su evolución con el paso de los años ha sido sencillamente espectacular. Si no te lo crees, no tienes más que hacer clic en nuestra galería. | [LEER MÁS: Muere el personaje de Conchita Wurst]