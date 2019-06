María Patiño, una cenicienta rosa en la boda de Belén Esteban

María Patiño ha elegido un look total en rosa que ha sorprendido en la boda de Belén Esteban, no te pierdas su vestido para el acontecimiento

María Patiño fue una de las invitadas protagonistas de la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos. Junto a la mayoría de ‘Sálvame’, María llegaba a ‘La Vega de Henares’ para disfrutar de la fiesta y de la celebración. A su llegada, la presentadora de ‘Socialité’ no posó para los medios ya que iba en un coche de cristales tintados sin que ella lo supiese y pensó que no se quería fotografías de ella. Explicada la confusión, María Patiño se convirtió en toda una cenicienta rosa con un look de Laura Caicoya Atelier.

«Cenicienta llegó a casa a su hora y logró no perder el zapato. Gracias Laura Caicoya Atelier., un vestido de cuento para una boda de cuento», ha explicado la presentadora y colaboradora. Patiño fue una de las testigos e incluso leyó un peculiar poema sobre el amor de Bob Marley para los novios.

Ver esta publicación en Instagram Hoy os lo cuento todoooooo en @socialitet5 . Look @lauracaicoya Una publicación compartida de Maríapatiño (@mariapatino1508) el 23 Jun, 2019 a las 2:40 PDT

Toda una cenicienta que ha demostrado cómo vivir la vida en rosa. | [LEER MÁS:‘Sálvame’ se va de boda: así han vestido los colaboradores en la boda de Belén Esteban]