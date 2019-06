La muñeca más famosa del mundo ha invadido también el universo ‘beauty’ con una colección exclusiva inspirada en ella

No hay celebridad que se precie que no tenga su propia muñeca Barbie. Vicky Martín Berrocal, Gigi Hadid e, incluso, la reina Letizia ya cuentan con su propia mini versión en plástico muy fiel a la realidad. No obstante, se trata de un honor que muy pocas afortunadas tienen el privilegio de conseguir. Hasta ahora. Y es que, si quieres parecerte un poco más a la muñeca más famosa del mundo, Sephora te lo pone un poco más fácil gracias a su nueva colección exclusiva de maquillaje inspirada en la creación de Mattel.

Por el momento, se trata de edición limitada de 8 labiales en un envase muy especial que te hará sentir un poco más cerca de ella. Consta de diversas tonalidades en acabado mate, metal o cremoso, e incluye desde el nude más clásico al característico y mítico rosa de Barbie, además de un morado metálico intenso. Tratándose del gigante ‘beauty’ del bajo coste, su precio no podía ser mejor, tan solo 8,95 euros la unidad.

Después del fenómeno Juego de Tronos también aterrizara en el sector de la belleza, con su propia línea exclusiva creada por Urban Decay, Barbie, un icono aspiracional para las niñas de todo el mundo, no podía quedarse atrás. De este modo, tras este pequeño anticipo en forma de lápiz de labios, Sephora planea lanzar la línea completa dentro de muy poco con máscaras de pestañas, mascarillas hidratantes y kits de brochas para que te conviertas en toda una ‘Barbie Girl’ como la de la canción. ¡Come on Barbie let’s go party! | [LEER MÁS: Las 10 elecciones más arriesgadas en la vida de María Teresa Campos]