La firma Sarah Flint tiene disponibles las manoletinas de la primera aparición pública de Meghan Markle junto al príncipe Harry.

Si te enamoraste de las bailarinas que Meghan llevó en su primera aparición pública con Harry en los Invictus Games de 2017 estás de suerte, pero puede que por poco tiempo. Los preciosos zapatos ‘Natalie’ de Sarah Flint vuelven a estar disponibles en la web de la firma después de que consiguieran tener una lista de espera de más de 25.000 personas. Pero cuidado, algunas tallas ya se han agotado. Su precio es de 300 euros aproximadamente y hay variedad de colores, desde el clásico marrón que lució Meghan hasta el estampado de leopardo.

Elaboradas en piel de becerro italiano, cada par pasa por un proceso natural de teñido que le aporta su especial tonalidad, que se oscurece con el paso de los años. Las bailarinas están rematadas en punta y cuentan con un delicado lazo asimétrico en el dorso que le aportan un toque femenino. La suela cuenta con una estructura especial que le dota un confort y una suavidad especial.

El look de Meghan el día que lució las bailarinas y apareció de la mano del príncipe Harry en Toronto se convirtió en un auténtico fenómeno viral. La camisa, modelo ‘husband’ de su gran amiga de Misha Nonoo, los vaqueros rotos, el bolso de Everlane y sobre todo las gafas de Finlay & Co, que, junto con las bailarinas de Sarah Flint, esa misma noche vieron incrementadas de manera sustancial sus ventas. Un look de básicos que presagiaba el fenómeno en el que iba a convertirse la futura duquesa de Sussex.

Al margen de que las bailarinas puedan resultar preciosas y muy confortables, lo cierto es que una lista de espera de tal magnitud confirma que todo lo que Meghan se pone se convierte en objeto de deseo y se agota a las pocas horas. Sin embargo, esta es la primera vez que genera una lista de espera de esta índole. A ver cuántas tienen suerte y consiguen las codiciadas bailarinas, que, por cierto, también tienen otras celebs como Cindy Crawford, Kate Bosworth o Amal Clooney. | [Leer más: La Infanta Cristina, un paso más cerca de España].