Cuando Aurah Ruiz acudió a una clínica estética para hacerse algunos retoques estéticos jamás imaginó que el resultado sería ‘dramático’. Al menos eso ha asegurado la canaria en su canal de MTMAD. Y es que la que fuera concursante de GH Vip se sometió a varios ‘arreglitos’ en el mismo día y su rostro no ha reaccionado como ella esperaba. De hecho, tras hacérselos la joven ha vivido uno de los peores días de su vida y así lo ha revelado la propia ex del futbolista Jesé. “Me acabo de hacer infiltraciones en la cara. Cuando me desperté al día siguiente casi me da un infarto”, comenta Aurah.

La joven ha decidido eliminarse las arrugas de la zona de la frente y las patas de gallo con botox, ha marcado su mentón con ácido hialurónico, ha perfilado su nariz y, además ha retocado sus labios. “El drama: mi boca”, ha añadido. Su hinchazón en los labios era tan grave que ha mostrado las instantáneas de ese día: “estuve llorando todo el día. Hasta me tuve que pinchar un analgésico para que se me bajara la inflamación”. No obstante, la tragedia iba en aumento, tanto es así que llamó a su familia para revelarles su alta preocupación: “me volví loca. Eran las tres de la mañana y yo tenía el labio como una salchicha. Llamé a mi madre llorando. No podía cuidar de mi niño. Le dije ‘me voy a morir, me acabo de destrozar la cara’. Al día siguiente, mis labios eran dos grandes balones. Lo tenía como una piedra y iba creciendo por segundos. No podía ni abrir la boca”.

A pesar de que la canaria esperaba un resultado rápido, en esta ocasión no pudo ver su deseo hecho realidad. Sin embargo, Aurah parece encontrarse en estos momentos muy satisfecha con sus cambios, ya que todo ha vuelto a la normalidad. “No me arrepiento”, comenta. | [LEER MÁS: El inesperado batacazo musical de Amaia]