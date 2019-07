Dice adiós a los 90 años, pero él nunca quiso despedirse ni del escenario ni de su inconfundible estilo impecable

El mundo del teatro ha amanecido la mañana del 4 de julio con una triste noticia. Arturo Fernández fallecía a los 90 años como consecuencia del cáncer terminal que padecía. Retirado de las tablas desde el pasado mes de abril, algo a lo que se resistió con toda su fuerza, el prolífico actor deja un gran vacío en la escena cultural española, aunque sus actuaciones, frases célebres, películas y seductoras miradas siempre formarán parte de la memoria interpretativa.

[VER VÍDEO: Arturo Fernández: «Los guapos somos así, que le vamos a hacer»]

Arturo Fernández será recordado, también, por un estilo impecable. Por ese traje de sastre italiano a medida de su gran capacidad de seducción. Clásico en patrones y modos, sin despegarse del pañuelo en el bolsillo, con corbata o el cuello abierto perfectamente estudiado. Pero también, en cierta medida, moderno, pues no dudaba en ponerse coloridos complementos, trajes blancos o llamativos estampados si la ocasión lo permitía.

[VER GALERÍA: El inconfundible estilo de Arturo Fernández en imágenes]

Galán de galanes, su estilo está íntimamente ligado al dos piezas pero sabía cómo defender con absoluta elegancia un pantalón vaquero en un look urbano. No descuidó en ningún momento ni su armario ni su manera de pasearlo, como quién se agarra a la vida y la disfruta plenamente, sin arrojar la toalla aun sabiendo que el tiempo no corre a su favor. Con su traje y su pañuelo. Que cuando llegara el día, le sorprendiese listo para la función.