Anabel Pantoja pasa por quirófano para complementar su gran cambio

No hay marcha atrás. Anabel Pantoja se ha lanzado de lleno al objetivo de cambiar su imagen, tanto por dentro como por fuera. El ‘Plan Pantoja’ para su transformación integral sigue adelante y, si bien, hace escasos días se enfrentaba al ‘trauma’ de conocer a su nueva entrenadora personal, en esta ocasión todo ha sido mucho más llevadero. No quiere esperar para ver su evolución, por lo que dispuesta a cambiar inmediatamente todo aquello que no le gusta de su físico, la colaboradora de Sálvame se ha sometido hace pocos días a un nuevo retoque estético. Uno muy ligero, apenas invasivo y con excelentes resultados, tal y como ella misma ha dado a conocer a todos sus seguidores a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La prima de Kiko Rivera no estaba nada conforme con las bolsas y ojeras que se habían formado bajo sus ojos, por lo que ha decidido eliminarlas rápidamente a través de un sencillo tratamiento a base de inyecciones de ácido hialurónico. Tan solo han bastado unos leves pinchazos en la musculatura que rodea sus ojos para que su mirada se viera más rejuvenecida y la zona recuperara toda su elasticidad y firmeza. Además, no le ha dolido nada. La propia Anabel no daba crédito al resultado, mostrándolo feliz y orgullosa en sus últimas publicaciones a los más de 630.000 ‘followers’ que acumula en la red.

No obstante, no se trata de la primera vez que la sobrina de Isabel Pantoja se somete a una intervención de estética para mejorar su aspecto. Hace ya 5 años, se puso una banda gástrica, procedimiento gracias al cual ha perdido 30 kilos y luce mucho más esbelta y estilizada, según reveló ella misma hace ya algún tiempo. A pesar de ello, mantenerse en su peso ideal no es sencillo, por lo que no ha tenido ningún inconveniente en volver a sacrificarse para ganar seguridad en sí misma.