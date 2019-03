La sobrina de la tonadillera se ha puesto como meta bajar de peso. Un duro objetivo en el que cuenta con la ayuda de una particular entrenadora personal

Adelgazar nunca ha sido una tarea fácil. Pero Anabel Pantoja se ha propuesto conseguirlo. Se trata tan solo del primer paso del ‘Plan Pantoja’, el exigente programa diseñado personalmente para ella con el fin de alcanzar sus metas y cumplir sus sueños: formar una familia, dar estabilidad a su ajetreada vida y ganar confianza en sí misma. Para ello se ha rodeado de un equipo de expertos liderados por Cristina Soria, la ‘coach’ de Sálvame y, sobre todo, Pepa Sanz, su entrenadora y, a partir de ahora, su ‘peor pesadilla’. Su primera toma de contacto no ha podido ser más fortuita. La sobrina de Isabel Pantoja era sorprendida por la espalda mientras la esperaba, provocándola un susto de muerte. Y la cosa no ha hecho más que empezar.

“No sabe dónde se ha metido”, aseguraba su nueva y fortísima instructora fitness en el popular programa de las tardes de Telecinco. Algo que secundaba la propia Anabel. “Yo no sé lo que me va a hacer Pepa, si me va a poner en forma o me va a reñir”, declaraba con gesto preocupado. Después de un rápido reconocimiento visual, el veredicto estaba claro: “De aquí hay que perder grasa abdominal”. Lo cierto es que la joven de 32 años ya había manifestado poco tiempo atrás su deseo de perder algo de peso. Hace años se sometió a una intervención para ponerse una banda gástrica, procedimiento gracias al cual se quitó de encima 30 kilos; pero el mantenimiento es duro y no puede permitirse ‘bajar la guardia’.

La primera medida de su entrenadora personal ha sido hacerla abandonar todos sus malos hábitos alimenticios. De este modo, se ha encargado de deshacerse de la mochila donde guardaba un particular festín: colines industriales y un sin fin de chocolatinas, “todo azúcar y grasa”. “A partir de ahora mando yo, así que prepárate”, le gritó una autoritaria ‘Pepinator’.

El asunto no mejoró en absoluto a la hora de evaluar su forma física. La prima de Kiko Rivera dejó claro que las flexiones y correr no son lo suyo, por lo que la experta deberá emplearse a fondo para lograr su objetivo. "Tu nivel es 'cero pelotero'. Te voy a dar de lo mío, te voy a poner en forma y fuerte", exclamó haciendo alarde de su espectacular musculatura. Sin duda, un particular reto para las dos. ¿Cuál de ellas abandonará primero? ●