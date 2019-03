Ana Guerra ha sorprendido a todos con un conjunto descarado y atrevido que la consagra como la nueva reina de la alfombra roja. No te pierdas los looks de la noche

La gran Noche de la Cadena 100 nos ha traído la gran sorpresa del fin de semana: Ana Guerra es la nueva reina de la alfombra roja. La ex de ‘Operación Triunfo’ ha causado furor con su atrevido look, pese a no conseguir un aspecto de 10, nadie pudo apartar la mirada de la cantante canaria. Vestido cortísimo, presumiendo de minifalda, y un acabado repleto de volante en el escote que conseguían un estilismo totalmente impactante. La joven, como acostumbra, ha preferido lidiar con las preguntas sobre su romance con Miguel Ángel Múñoz, tras numerosas imágenes de la joven pareja. Vanessa Romero o Vanessa Martín fueron otras de las estrellas de la noche, descubre todos sus looks en nuestra galería.

Antes del pequeño error durante su actuación que ha sido el foco de las críticas en la red, Marta Sánchez ha posado junto a su pareja musical del momento, Carlos Baute. Tras su gran éxito ‘Colgando en tus manos’, la española y el venezolano se han vuelto a unir con ‘Te sigo esperando’. Taburete también se lo han pasado en grande, derrochando simpatía en la alfombra roja de los Gala solidaria de Cadena 100. | [LEER MÁS: Esta es la nueva Juliana Awada que se enfrentará a la reina Letizia].