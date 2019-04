9 looks de Ana de Armas que la confirman como la ‘Chica Bond’ más hot

Ana de Armas será la próxima ‘Chica Bond’ y su fichaje está más que justificado si se tienen en cuenta los requisitos para ser la protagonista femenina de una de las sagas más famosas del cine mundial. Ser buena actriz y tener un físico de infarto son las condiciones no escritas que la intérprete de origen cubano cumple con creces.

A warm welcome to Ana De Armas (@Ana_d_Armas) who joins #BOND25 pic.twitter.com/qD2RZiIlIl

