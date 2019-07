Las herederas al trono holandés y belga han acaparado todos los flashes en los últimos actos oficiales

Este fin de semana nos ha regalado uno de los duelos estilísticos royal más interesantes de los últimos tiempos. A apenas doscientos kilómetros de distancia y con cuarenta y ocho horas de diferencia, Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica se han convertido en las protagonistas absolutas de los últimos actos oficiales de sus respectivas familias.

Ambas princesas han demostrado que en sus manos no solo recaerá algún día la jefatura de sus Estados, sino que además son dignas herederas de dos ‘reinas’ en términos de estilo: Máxima de Holanda y Matilde de los belgas.

A sus 15 años, la hija mayor de los reyes de Holanda ha deslumbrado en el tradicional posado que los monarcas ofrecen a los medios antes de sus vacaciones de verano. Una sesión fotográfica que por primera vez se ha llevado a cabo en los jardines de su recién estrenada nueva residencia de Huis Ten Bosch, cuyas obras han costado más de 60 millones de euros.

Con un diseño en color coral que emulaba el naranja asociado a la dinastía de los Orange, Amalia casi ha conseguido eclipsar a su propia madre, Máxima Zorreguieta. Un vestido sin mangas, con pronunciado escote en uve, largo midi y transparencias en cintura y escote de la firma Sandro Paris -una de las preferidas de la reina Letizia-, que la Princesa ha combinado con sandalias de tacón y pulsera en color nude de Gianvito Rossi.

Por su parte, la hija de los reyes belgas ha deslumbrado en la celebración del Día Nacional en Bruselas, fecha en la que también se conmemoraba el sexto aniversario de la coronación de su padre.

La Princesa se ha decantado por un diseño floral de Nata, que curiosamente es una de las firmas predilectas no solo de su madre, sino también de Máxima de Holanda. Aunque esto no es tan relevante ya que el diseñador es Edouard Vermoulen, cuyo origen no es neerlandés sino belga, lo que lo convierte en una elección más que acertada para una fecha tan especial. La heredera ha combinado el modelo con sandalias y clutch en azul eléctrico.

Pese a la diferencia de edad entre ambas royals -Amalia tiene 15 y Elisabeth 17- las dos princesas ya acaparan titulares por sus looks. Una realidad de la que, por ahora, se encuentra un tanto alejada la princesa de Asturias.

Resulta cuanto menos curioso que la hija de Máxima a sus 15 años se encuentre más cerca en cuanto a su estilo de la hereda al trono de Bélgica que de Leonor, a quien saca solo un año y medio, mientras que Elisabeth cumplirá 18 el próximo otoño. ¿Seremos pronto testigos de un cambio total en el estilo de primogénita de don Felipe y doña Letizia?.