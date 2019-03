La libanesa se convierte en la estrella de Buckingham Palace con un diseño blanco con el que dar el ‘sí, quiero’

La boda entre George Clooney y Amal Alamuddin ha sido uno de los acontecimientos más esperados de los últimos años. El que fuera ‘soltero de oro’ de Hollywood y la letrada libanesa se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia privada en un resort de lujo de Venecia. Eso sí, tras tres días de celebración en los que la abogada pudo presumir de estilo.

Un diseño en rojo y negro de Alexander McQueen, un vestido de Dolce & Gabbana de largo midi con rayas blancas y negras, horizontales en la parte superior y verticales en la inferior, o una impresionante creación de encaje blanco salpicado de flores firmado por Giambattista Valli fueron algunas de las apuestas del despliegue de la abogada para disfrutar de estos días, unos de los más importantes de su vida.

La esposa del protagonista de Up in the Air tampoco decepción con el plato fuerte: el vestido de novia (y el último gran diseño de Óscar de la Renta). Ahora, cuando se cumplen más de cuatro años del enlace, Amal ha vuelto a triunfar de blanco. Ha sido en la cena benéfica celebrada en Buckingham Palace, un evento organizado por The Prince’s Trust Group con el príncipe Carlos como anfitrión, donde la libanesa ha acaparado todo el protagonismo. ¿El motivo? Un vestido capa con manga joya de Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland. En concreto, se trata de un modelo de hace 12 años de la firma.

Amal Clooney acompañó el estilismo con un clutch metalizado y unos sencillos pendientes de diamantes. Sin duda, un vestido que nos habría encantado que hubiera formado parte de la maleta de viaje de su gran boda. | [LEER MÁS: La atrevida tendencia que ha unido a Véronique Zidane y Georgina Rodríguez]