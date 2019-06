La última y revolucionaria aparición de Amaia (sin depilar y con vestido de rebajas de menos de 20 euros)

La ganadora de ‘OT 2017’ conquista con el perfecto estilismo de verano y vuelve a hacer gala de naturalidad y sencillez

Amaia Romero siempre consigue ser el centro de atención. A pesar de haber tardado en dar el pistoletazo de salida a su carrera musical, la ganadora de OT 2017 no deja de sorprender con un estilo que dista mucho del del resto de sus compañeros de edición. Además de triunfar en el terreno artístico, la de Pamplona también está dejando su huella en el mundo de la moda, donde no deja indiferente a nadie con su sencillez y, sobre todo, naturalidad. A pesar de que no suele ser una habitual de los actos públicos, la joven no ha querido perderse la premier de Yesterday, la nueva película dirigida por Danny Boyle, donde se convirtió en la protagonista con el perfecto look de verano y, además, low cost.

Pese a que suele apostar por firmas extravagantes y de un marcado carácter millennial, como Paloma Wool, para acudir a los eventos, en esta ocasión, la artista de El Relámpago se ha decantado por Mango, la cadena fast fashion que mejor se adapta a su estilo. En concreto, la ex de Alfred García ha hecho gala de sencillez con un vestido largo en color azul de tirantes, corte recto, cuello redondo y detalle fruncido. Afortunadamente, este modelo pertenece a la sección de ‘Rebajas’ de la cadena y está disponible por tan solo 19.99 euros.

La ganadora de OT ha elevado el modelo con unas sandalias marrones de tacón y un semirecogido, que dejaba a la vista unos llamativos pendientes dorados. Al igual que ha hecho en anteriores ocasiones, como en los Premios Goya, y como mujer dispuesta a normalizar el vello corporal, ha vuelto a presumir de axilas sin depilar. Un detalle que continúa 'chirriando' a algunas, pero que ya forma parte de la imagen de la revolucionaria artista.