Amaia Salamanca, el ‘patito feo’ convertido a cisne en el Festival de Málaga

El Festival de Cine de Málaga ha tenido muchas protagonistas, pero la actriz Amaia Salamanca ha conseguido postularse como la auténtica reina. La protagonista de ‘Velvet Colección’ se ha convertido en el centro de todas las miradas durante su estancia en la ciudad andaluza gracias a looks de día y de noche que han dejado a más de uno con la boca abierta.

Desde el babydoll de Red Valentino al mono de tirantes de Ralph Laurent Collection, pasando por el conjunto el azul pastel de Barey, Amaia Salamanca se ha atrevido con outfits de varios estilos que le quedaban como un guante. Piezas de grandes firmas que han contado con un complemento muy especial y que, aunque acaba de llegar a su vida, se ha convertido en todo un plus: su cambio de look. Su vuelta al rubio platino le ha permitido jugar con el maquillaje, sumándose a las tendencias más atrevidas.

Pero no siempre ha sido así. En sus inicios, la guapa actriz no destacaba precisamente por su elegancia a la hora de vestir. Una época en la que lucía pantalones harén con tacones, cinturones por encima del jersey o looks en un único color con los que no conseguía brillar como lo hace ahora. ¿Qué no te lo crees? Pues no te pierdas esta galería en la que rescatamos las mejores imágenes de los inicios de Amaia en las que, por cierto, se incluyen sus peores looks.