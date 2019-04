El interés de los ciudadanos por tomar alimentos ecológicos va en aumento año tras año, tanto por una cuestión de salud (para evitar pesticidas y fertilizantes) como por una conciencia ecológica que evite la sobreexplotación de los recursos naturales. Sin embargo, en ocasiones no es fácil seguir este tipo de alimentación, debido a que estos productos no se encuentran en todos los establecimientos. Por ello, Ágatha Ruiz de la Prada ha querido compartir su experiencia personal con una granja ecológica llamada Dehesa El Milagro. La diseñadora confía su alimentación desde hace años a esta explotación, que puntualmente le envía cestas con sus productos ecológicos que son, según ella, lo único que come. Además, Ágatha ha conseguido que toda su familia se aficione a este tipo de alimentos. Dale al play y descubre la misión que ella misma se ha marcado. | [LEER MÁS: Mujeres pioneras a la conquista de los fogones profesionales]