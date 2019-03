Premios Cadena Dial 2019

Tenerife ha acogido la XXIII edición de los Premios Cadena Dial, una noche en la que se rinde homenaje a la música en español

Una de las alfombras rojas más musicales del año ha vuelto a Tenerife para adelantar la primavera. La XXIII edición de los Premios Cadenal Dial se ha celebrado en el Recinto Ferial de la ciudad canaria y ha contado con la presencia de numerosos rostros conocidos de la escena musical actual.

La cita ha arrancado de día y la temperatura cálida acompañaba, algo que se ha dejado ver en el dress code del evento. Minivestidos, tintes urbanos, licencias en forma de botines… pero también diseños de gala y brillos, que han completado una de las alfombras más eclécticas de lo que va de año.

El sexy ha vuelto a marcar las primeras imágenes de los Premios Cadena Dial, con bustiers, como el de Aitana, escotazos, como el de Miriam, transparencias, como las de Nerea, o cut outs, como el de Ana Guerra. Cuatro jóvenes que abanderan perfectamente la sensualidad como arma de libertad femenina.

Grandes vestidos pero, como es habitual, también algunos resbalones que no podemos pasar por alto, como el camisero a rayas de Vanesa Martín o el camisón de Sara Sálamo, quien parece que no acierta con sus looks premamá para las grandes citas.

Esto y mucho más en nuestra galería. ¡No te lo pierdas! | [LEER MÁS: El polémico consejo de Amaia a Miki en su inesperada reaparición]