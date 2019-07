Alexandra de Hannover, la auténtica ‘it’ de Mónaco en 15 looks

Cuando pensamos en la Casa Real de Mónaco y en las lecciones de estilo de sus mujeres, los primeros nombres que nos vienen a la cabeza son los de Carolina de Mónaco, la princesa Charlene, Carlota Casiraghi o Beatrice Borromeo… Sin embargo, en los últimos años la prensa especializada no ha podido evitar fijarse en ella, Alexandra de Hannover, hija de Carolina y Ernesto de Hannover, como la auténtica ‘it’ de Mónaco.

La joven, de profundos ojos azules y delicada melena rubia, sopla las velas de su 20 aniversario convertida en una influenciadora de estilo gracias a dos fortalezas indiscutibles: su pasión por la moda y el carácter desenfadado que aporta a sus outfits. La princesa de Hannover acudió a su primer desfile de moda en la preadolescencia (tenía apenas 12 años). Se trataba de un ‘show’ de Chanel, firma fetiche de su madre y la casa que ha firmado la mayoría de sus mejores looks, aunque no ha sido la única. De hecho, una de las grandes peculiaridades de esta joven, que la aleja del resto de féminas de la familia, es el hecho de lucir diseños de diferentes casas de lujo y no encorsetarse en una en concreto.

Giambattista Valli, Zimermann, Valentino o algunas diseñadoras no tan conocidas como la modista libanesa Sandra Mansour, han sido artífices de sus mejores galas, aunque Alexandra también sabe acertar en sus elecciones de día. La joven defiende con gracia los looks de altura, así como el aire bohemio que ha heredado de sus predecesoras. En lo referente al estilo beauty de la joven princesa, Alexandra apuesta por la naturalidad en la mayoría de las ocasiones. A la hermana pequeña de Carlota Casiraghi le gusta lucir su melena suelta y se decanta por los tonos nude para el maquillaje. Una tendencia que además le favorece especialmente.