Look habla con la princesa de los Andes, convertida en referente de moda e icono de estilo, sobre sus secretos a la hora de vestir.

Es princesa de Hannover desde su enlace hace poco más de un año con Christian de Hannover, pero Alessandra de Osma -Sassa para sus amigos y familiares- es, además, toda una reina de estilo. A sus 31 años, la limeña se ha convertido en toda una it girl que cuenta con numerosos seguidores en todos los lugares del mundos. Por si esto no fuera suficiente, Sassa ha conseguido hacer uno de sus sueños realidad y es empresaria de moda. La nuera de Ernesto de Hannover cuenta con su propia firma de complementos en su ciudad natal. Pero, ¿cuáles son los secretos de estilo de Sassa? Look ha hablado con ella y ahora los descubrimos.

P: It girl y apasionada de la moda. ¿Cómo definiría su estilo?

R: Creo que siempre es difícil describir tu estilo propio, pero si tengo

que pensar a la hora de vestirme, siempre lo hago en base a la comodidad.

Soy muy partidaria de la idea de, menos, es más.

P: ¿Qué prenda nunca falta en su armario?

R: Un par de vaqueros y unas bailarinas.

P: ¿Alguna prenda que nunca se pondría?

R: Creo que no me pondría una minifalda o algo con demasiado escote.

P: En el día a día, ¿se deja aconsejar a la hora de vestir o es más partidaria de seguir su propio criterio?

R: Confío en mi criterio porque ya sé lo que me queda bien y lo que no,

pero siempre llamo para pedir un consejo a mi mamá.

P: A menudo se agotan en las tiendas prendas que luce. ¿Qué se siente al ser referente para muchas mujeres?

R. No me considero un icono de estilo y cuando me visto lo único en lo

que estoy pensando es en ir cómoda.

P: Lleva varios años viviendo en Madrid. ¿Qué le ha enamorado de esta ciudad?

R: De Madrid me han enamorado muchas cosas, entre ellas el buen clima.

Es una ciudad fácil, vivo en Europa, pero puedo hablar mi idioma, los

parques que tiene, y, sobre todo, que es un sitio en el que puedes hacer

muchos planes. Todas estas cosas y que la gente que ha sido muy amable

conmigo todos estos años. También tengo que decir que la comida,

aunque la peruana sigue siendo mi favorita, creo que aquí también se

come muy bien.

P: ¿Cuál es su rincón favorito de Madrid?

R. Mi rincón favorito es el Retiro.

P: ¿Qué hobbies tiene en el día a día?

R. Me gusta hacer yoga, a veces hago Pilates, me gusta ir al

cine y caminar.

P: ¿Le gusta ir de compras?

R. Sí, es algo que me gusta hacer, especialmente cuando vas a un centro

comercial, porque vas a una tienda y encuentras varias marcas, eso

simplifica mucho. Significa que ellos han escogido lo mejor de cada marca

y eso facilita mucho las cosas.

P: En cuanto a la alimentación , ¿qué es lo que más le gusta de la gastronomía española?

R. El marisco, las paellas de mariscos, en general todo lo que lleve

marisco. Básicamente la comida de mar.

P: ¿Lleva una dieta estricta?

R. La verdad que no, pero sí que intento por un tema de salud, no comer

azúcar refinado. Si me voy a comer un postre, intento que sea un postre

sano, que sea endulzado con dátiles. En general como de todo.

P: Cuando era pequeña ¿qué soñaba con ser de mayor?

R. Siempre pensé que iba a ser empresaria de moda, de hecho, cuando era

pequeña me acuerdo que yo siempre me imaginaba que tenía mi tienda.

Luego cuando entré en la adolescencia se me fue esa idea y por eso que

estudié derecho. Lo que pasa es que regresé a esa ilusión de niña de estar

en el mundo de la moda.

P: Si echa la vista atrás ¿cuál sería el mejor día de su vida?

R: He tenido varios momentos en mi vida muy maravillosos, pero si tengo

que escoger uno, diría que el día de mi boda.

P. ¿Qué proyectos tiene ahora?

R. Ahora estoy feliz porque estamos a punto de sacar la segunda colección

de esta nueva línea de bolsos que tengo con una socia, y siempre

intentando llevar nuevos talentos de Europa y España a la tienda que

tengo en Lima.

P: ¿Piensa en la maternidad a corto plazo?

R: Creo que como cualquier pareja cuando te casas es con la idea de

formar una familia, pero por ahora estamos felices como estamos, y no es

un plan que tengamos tan a corto plazo.