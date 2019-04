Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, sigue cosechando éxitos con su ‘vblog’ de Mtmad The Black Sheep. Tras servirnos de guía en casa de su abuela, María Teresa Campos, contestar a las polémicas que han marcado su mayoría de edad o entrevistar a su propia madre, la joven ha querido dar un paso más y abrirnos las puertas de otro de sus grandes lugares secretos: su armario.

Alejandra, que siempre ha confesado estar enamorada del color negro, ha sorprendido a sus miles de ‘followers’ mostrando que no todo es oscuro en su vestidor. Así, la ‘vblogger’ comenzaba su ‘closet tour’, abriendo la hoja de su armario que esconde su ropa más popular: “En este armario está la ropa que más me pongo”. Junto con este primer descubrimiento llegaba también la primera confesión “tengo que decir que no es ni la mitad de la ropa que tengo porque en la casa de mi madre el armario de mi habitación está prácticamente lleno”.

Entre sus vestidos y camisetas favoritas, Rubio no tuvo más remedio que mostrar una prenda que pertenece a una persona muy especial: “Entre las camisetas de grupos, que tengo muchas, tengo un jersey de mi madre, que me lo dejó el otro día…Mamá, te lo tengo que devolver”.

No es la única prenda con sabor a Las Campos en el armario de Alejandra. Su abuela María Teresa Campos también han aparecido en este estilístico repaso. “Tengo muchos vestidos pero no me pongo todos. Me encanta en particular un pichi que me regaló mi abuela”. La que fuera reina de las mañanas durante años también ha aportado en el ropero de la joven con alguna que otra pieza vintage, además de los afamados zapatos: “Tengo unos zapatos y un bolso muy especiales, son de Dolce & Gabanna y me los regaló mi abuela. Aunque me duelen un poco me encantan”.

Entre sus regalos favoritos, Alejandra no tuvo inconveniente en mostrar el bolso de Gucci que su padre le regaló en uno de sus cumpleaños después de que la joven se enamorara de él o un divertido pijama que recibió de manos de su gran amigo Aless Gibaja: “Guardo un pijama que me lo regaló Alex (Gibaja), es del monstruo de las galletas, pero es tan gordo que no me lo puedo poner”.

Por último, y tras sacar algún que otro incunable como los vestidos que le regaló su abuela y su madre, así como el interminable cajón de sus pantalones vaqueros, la hija de Terelu mostraba el bolso que parece ser, la joya de la corona. Se trata del clásico 2.55 de Chanel en color negro. Una pieza que, entre risas, protagonizó el momento más entrañable del vídeo: "Este es el bolso que más me pongo. Es de mi madre y se lo he robado. Cuando se enteró casi me mata. Se lo regaló mi abuela y ahora es mío porque no se lo devolví. Es el bolso que más me pongo en el mundo. Ya sabe que este bolso es mío".