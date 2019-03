Alejandra Rubio se sincera sobre su cuerpo: “Me gustaría engordar un par de kilos. Lo he intentado por todos los medios”

La hija de Terelu habla abiertamente sobre una polémica que la ha estado rodeando desde que estrenó su mayoría de edad: sus presuntos problemas de alimentación

Además de seguir con su faceta de instagramer, Alejandra Rubio ha encontrado en ‘Black Sheep’, su canal de vídeos en MTMAD, la mejor herramienta para compartir sus seguidores cómo es la realidad que la rodea: sus pasiones, su futuro, sus amigos y, por supuesto, su familia. Después de publicar un vídeo con una invitada de excepción, Terelu Campos, la joven ha regresado a la Red para hablar abiertamente sobre una polémica que la ha estado rodeando desde que estrenara su mayoría de edad, cuando se insinuó que tenía serios problemas de alimentación. En concreto, el debate sobre el peso aparentemente poco saludable de la hija de la colaboradora comenzó después de que apareciera en la portada de una conocida revista en la que salía extremadamente delgada, algo que, según Alejandra, dista mucho de la realidad.

“En su día se habló mucho de que yo tenía anorexia y que en mi Instagram incitaba a mujeres y niñas a que tuvieran un cuerpo como el mío”, comienza la nieta de María Teresa Campos en el vídeo publicado en la plataforma de Mediaset dirigida al público más millennial. A continuación, la influencer explica que la portada de la discordia no es real. “Me estaba agachando a coger algo de la arena y me hicieron una foto dando a entender que realmente tenía un problema alimenticio grave. No estoy así. Me impactó muchísimo”, explica Alejandra, que señala que este hecho se produjo dos semanas antes de los temidos exámenes de Selectividad que tanto atormentan a los jóvenes.

“No me presenté a Selectividad y pasé semanas muy triste. No quería salir a ningún lado porque fue un shock para mí. Decía: ‘Venga de familia conocida y esto es lo que realmente pasa’. No todo el mundo es bueno y en ese momento fueron a hacerme daño y realmente lo consiguieron”, continúa la hija de Terelu, quien insiste en que este mundo mediático le vino grande.

La nieta de María Teresa ha querido recalcar que es una chica delgada por constitución y que es consciente de ello. “Me gusta comer y nunca me he visto gorda. De hecho, me gustaría engordar un par de kilos. ¡Lo he intentado por todos los medios!”, asegura Ale que, explica que tiene serios problemas para encontrar ropa que se adapte bien a su figura. La joven no puede comprar en tiendas tan habituales como las del grupo Inditex o siempre tiene que usar cinturón. La hija de Terelu finaliza el vídeo enviando un mensaje a sus seguidores pidiendo respeto, algo muy necesario en el universo digital.