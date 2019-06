Son dos de las jóvenes con más tirón en los social media de nuestro país, en lo que se refiere a moda y estilo de vida. Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, y Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke, se han convertido en auténticos referentes para las jóvenes millenial y, como sucede en estos casos, convierten en objeto de deseo todo lo que lucen. Cada una con su estilo particular, son adictas a compartir en sus diferentes perfiles las últimas propuestas que llegan a sus respectivos roperos y no es de extrañar que, en más de una ocasión, hayan presumido de looks muy semejantes. Sin embargo, no es tan habitual que dos reinas de la tendencia coincidan el mismo día con la misma pieza y exacta combinación en un post para sus ‘followers’.

Eso precisamente es lo que ha ocurrido gracias a una tendencia que está arrasando entre las celebrities, no solo españolas sino también de medio mundo. Se trata de la falda pareo, un auténtico ‘must have’ de la temporada estival que está protagonizando auténticos titulares de estilo gracias a sus mil y una versiones y combinaciones. En esta ocasión el destacado vuelve a situar al gigante de la prontomoda en el ojo del huracán ya que Alba y Anita se han enamorado de la misma falda de Zara. Se trata de la falda fluida tipo pareo y estampado floral con lazada y abertura delantera en el bajo. Una prenda disponible en su tienda ‘online’ por un precio de 39’95 euros.

La primera en compartir su nueva adquisición ha sido la hija del popular colaborador televisivo. Anita publicaba un ‘boomerang’ en sus ‘stories’ de Instagram presumiendo de la sensual raja de su floreada falda. Una pieza que combinó con una camiseta ‘crop top’ en color blanco y botines de tacón a tono con la camiseta. Dos horas más tarde, Alba hacía lo propio con una publicación permanente en su timeline.

La joven subía una fotografía protagonizando un extraño pose que se encargaba de explicar en el escueto comentario: “Buenos días! Hoy me he levantado bailando, que no he bailado nada últimamente”. Un post en el que, sorprendentemente la hija de la diseñadora andaluza, posa con un estilismo casi idéntico al de Anita, con la única diferencia del calzado que, en el caso de Alba, se decantaba por unas ‘sneakers’ planas de color blanco.