View this post on Instagram

Como muchos de vosotros me estáis preguntando desde la semana pasada ¡Hoy por fin os lo cuento todo! Sí, también he sucumbido al Efecto Kardashian 💘 Quería elevar un poquitín los glúteos y mi doctor Miguel de la Peña de @clinicasdiegodeleon me ha recomendado el tratamiento más 🔝. ¡Estoy encantada! Ya sabéis que me gusta compartir #AlbiConsejos así que en el link de mi BIO tenéis toda mi experiencia sin filtros. ¡Ya estoy lista para mis vacaciones! #clinicasdiegodeleon #medicinaestética #glúteos #kardashian #gettingready #vacaciones #summer #beauty #DescubreMiSecreto #top #madrid #albiconsejo #trends #holidays #beautytips #thermage #tratamientos