Aitana se realiza un retoque estético: el ‘arreglito’ que ha pasado desapercibido para sus fans

Un experto evalúa las imágenes que evidencian su cambio estético.

Bellas y resplandecientes, así es como vemos habitualmente a nuestras famosas. Caras angelicales y cuerpos de escándalo que, en más de una ocasión, no son del todo naturales. Cada día son más las personas que en nuestro país deciden someterse a algún retoque estético, práctica que suele ser aún más frecuente entre personas que, en cierto modo, viven de su aspecto físico. Desde hace semanas el rostro de Aitana Ocaña no es el mismo, algo que este digital ha querido comprobar. El tamaño de los labios de la que fuera segunda finalista de ‘OT 2017’ parecen haber aumentado, detalle que ha pasado desapercibido para muchos y que ha llevado a que Look se ponga en contacto con un experto

Este medio ha mostrado varias imágenes del antes y el después de Aitana Ocaña al doctor Marcos Delgado Mora de la clínica Esbeltic Model, y este ha sido su veredicto. “Parece que sus labios son diferentes y de mayor volumen”, dice el especialista. El médico estético explica en qué consisten este tipo de intervenciones, proceso al que podría haberse sometido la cantante para acentuar su boca. “En estos casos la mayoría de los pacientes eligen un filler reabsorbible como es el ácido hialurónico para conseguir más volumen. Dentro de los filler de ácido Hialurónico, los hay de diferentes densidades y reticulación. Dependiendo del efecto de volumen que quieran lograr se utilizará filler con más o menos reticulación (cuánto más reticulado más efecto de volumen)”, argumenta. “Este tratamiento se hace con anestesia tópica (crema anestésica), habitualmente en la consulta, y hay que avisar al paciente que durante 48 horas van a tener los labios más inflamados y que les puede salir algún hematoma”, puntualiza el médico explicando en qué consiste el proceso.

Lo cierto es que este tipo de retoques son de lo más habituales a día de hoy. Modificaciones estéticas que son de carácter temporal y que se realizan con el fin de acentuar de manera natural ciertos atributos físicos. La fama ha llegado de manera repentina a la vida de Aitana hace poco más de año y medio, una proyección mediática que la ha convertido en una de las mujeres más seguidas en nuestro país. Toda una 'it girl' que continúa cosechando éxitos musicales y cuyos retoques puedes ver en nuestra galería.