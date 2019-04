A apenas dos semanas de dar a luz, la duquesa de Sussex se rebela otra vez e impone su criterio.

Que Meghan Markle vaya por libre no le sorprende a nadie, pero que ya se atreva a contradecir a la reina Isabel en lo que respecta a sus tradiciones a la hora del nacimiento de su primer hijo roza la descortesía. Sin embargo, parece que la esposa del príncipe Harry está dispuesta a rebasar esa línea también. Tal como confirman varios medios británicos, Meghan no quiere saber nada de las normas de los Windsor en lo referente a la llegada de su retoño, es más, ha rechazado de pleno al equipo médico de Su Majestad porque no quiere ‘hombres en traje’ en el paritorio. Así de tajante y literal.

En lugar de Alan Farthing y Guy Thorpe, los dos eminentes ginecólogos del equipo médico de la reina Isabel que asistieron a Kate Middleton en sus tres partos, Meghan va a contar con su propio equipo, que, por si alguien lo dudaba, estará liderado por una mujer.

No cabe ninguna duda de que los médicos de Isabel II son lo mejor del Reino Unido, y además de esto, no cobran absolutamente nada por este tipo de servicios, ya que para ellos es un privilegio participar en el alumbramiento de un miembro del clan Windsor. Frente a esto, un nuevo equipo médico puede suponer un alto coste, algo que parece no importar a la duquesa de Sussex, a quien ya se critica mucho por sus ostentosas preferencia.

Sin embargo, Meghan tendría que transigir en algunos aspectos ya que, según marca el protocolo, los médicos de la Reina no pueden ser excluidos del todo. De todas maneras, su intervención solo se dará en caso de que haya algún tipo de complicación.

Aunque quedan apenas dos semanas para que, según los cálculos, se produzca el nacimiento, todavía es un misterio el lugar elegido por la pareja para llegada al mundo del bebé. Los Duques ya se han instalado en Windsor, lo que refuerza la teoría de que Frimley Park podría ser el centro elegido, pese a que los tradicionalistas apuestan por el Ala Lindo del St. Mary.