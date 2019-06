Aunque Victoria Federica no pudo celebrar su puesta de largo cuando cumplió 18 años, nueve meses después tendrá lugar su presentación en sociedad. Este jueves a media noche la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha reunido con más de 300 invitados en una de las fincas más exclusivas de El Plantío, la Escorzonera y lo ha hecho con un look que ha acaparado todas las miradas. Este era su secreto mejor guardado y, a pesar de que es cierto de que ha tratado de cuidar este día con hermetismo, las redes sociales han descubierto cuál ha sido su outfit para un día tan especial. Un vestido que, sin ninguna duda, la confirma como una de las it girl del momento.

En esta ocasión el ‘ojito derecho’ de don Juan Carlos ha elegido una pieza en color rojo y este no es otro que el color fetiche de su tía, la reina Letizia. Aunque no se han podido ver todavía todos los detalles de este traje que se rumoreaba que estaría firmado por el diseñador, Lorenzo Caprile, en la imagen se puede apreciar la originalidad que lo caracteriza. Sin mangas, escote en ‘v’, ajustado por la zona superior y con unos flecos con abalorios que la estilizaban todavía más si cabe.

Mientras en sus últimas apariciones la hija de la infanta Elena ha apostado por su cabello suelto, esta vez ha preferido recogerlo. Y para sus complementos parece que no ha estrenado, sino que ha reciclado uno de los últimos pendientes que tantos medios de estilo han aplaudido: unos ear cuff muy favorecedores que en esta ocasión combinan a la perfección con este look más clásico.

Un día muy especial al que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar -quienes, por cierto, se han reencontrado en la fiesta-ha querido poner su broche de oro. La guinda del pastel era la actuación musical del cantante Juan Magán, creador del electrolatino y causa de muchos de los bailes y sonrisas que han tenido lugar esta noche.