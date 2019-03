Jaime de Marichalar desvela qué va a estudiar Victoria Federica el año que viene y habla de la diferencia entre sus dos hijos

Victoria Federica y Froilán de Marichalar se han acostumbrado a vivir con la lupa mediática detrás y a que cada paso que dan sea noticia. Una lo es por sus escarceos sentimentales y sus looks y el otro por ser protagonista de algún que otro momento polémico. Lo que no es muy habitual es que sea un padre quien anuncie los próximos pasos que van a dar sus vástagos. Jaime de Marichalar lo ha hecho en una entrevista a ‘La Razón’ en la que desvela los próximos estudios de su hija, así como confesar las diferencias de personalidad entre sus dos hijos en común con la infanta Elena.

El que fuera duque de Lugo adelanta que el futuro profesional de Victoria Federica estará en la zona noble de las empresas españolas: “El próximo año entrará en la Universidad, en el mismo centro norteamericano (‘The College of International Studies’) donde está su hermano para estudiar ADE, que es la carrera que también cursa Felipe. Por cierto, que mi hijo está sacando su curso, está muy centrado y le va muy bien en su carrera”, dice.

Además, cuenta sus discrepancias con Elena de Borbón en este sentido: “La Infanta quería que Victoria hubiese seguido un curso más en Inglaterra y que terminase allí, pero fui yo el que se opuso porque con tres años me parecía que ya estaba bien y yo quería estar con mi hija. Cuatro años era excesivo, aunque Victoria se hubiera quedado encantada, le gustaba mucho estudiar allí y le iba muy bien en Inglaterra. Mi hija sigue siendo una buena estudiante, ha ido siempre a curso por año. Jamás ha repetido. Lo que ocurre es que está haciendo el curso puente porque el sistema inglés es diferente al español y para que le convaliden tiene que hacerlo”, argumenta.

Las diferencias entre Victoria Federica y Froilán

Jaime de Marichalar no se ha mordido la lengua para valorar las diferencias que encuentra entre sus dos descendientes: “Mi hija también sale y se divierte, pero ella es más lista, es mujer y es más lista, y no se la ve tanto como a su hermano. La diferencia con su hermana Victoria es que Froilán es más movido, más gamberrete y gracias a Dios que es así, a mi no me hubiese gustado nada que mi hijo fuese el empollón y el típico que siempre levanta la mano porque se lo sabe todo. Yo prefiero que sea así como es, un buen chico, espabilado y que disfruta”.

No obstante, Marichalar no esconde que su ojito derecho siempre será Victoria Federica: "Mi hijo es igual que la infanta y mi hija ha salido a mi familia, me recuerda mucho a mi madre, que era una mujer muy elegante con mucho estilo, como Victoria", cuenta en la entrevista.