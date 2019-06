Cuando el rey Juan Carlos anunció su retirada de la vida pública todo el mundo esperaba que llegara el día dos de junio, pues era su reaparición una vez tomada la decisión. Un día muy especial en el que se barajaba que estuviera acompañado de la infanta Elena y de su nieta, Victoria Federica, con quien se había mostrado muy cariñoso en sus últimas apariciones. Sin embargo, esta última le dio plantón y no hubo ni rastro de ella y sí de su hermano, Froilán.

Ha sido días después cuando los dos han coincidido en un mismo espacio, eso sí, sin sentarse en el mismo lugar. Una reacción con la que, sin duda alguna, han marcado distancia, aunque se desconozca el motivo de ello. Mientras la infanta Elena se ha sentado junto a su progenitor, Victoria Federica ha preferido acudir a la plaza de toros de Las Ventas junto a unas amigas ‘huyendo’ así del plan familiar.

No obstante, a don Juan Carlos se le ha visto muy cómplice con su hija. Ambos han mostrado complicidad y sonrisas, dando igual la compañía que tuvieran o no a su alrededor. Cita en la que la infanta ha escogido un look total pink en el que ha apostado por los complementos: originales pendientes, maxicollar y un sombrero que conjuntaba con todo su outfit.