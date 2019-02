La duquesa de Sussex amenaza con acciones legales por la publicación de una carta que envió a su padre.

Meghan Markle ya no guarda silencio. Ante las continuas llamadas de atención de su padre a través de los medios, la duquesa de Sussex por fin se ha pronunciado, y lo ha hecho de una forma categórica. La esposa del príncipe Harry ha amenazado con acciones legales apelando a la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes al periódico The Mail on Sunday por la publicación de una carta manuscrita que la exactriz le envió a su padre en la que se sinceraba sobre el delicado momento que estaba pasando debido a su comportamiento.

Ha sido el periódico The Guardian quien ha dado a conocer las intenciones de la esposa del príncipe Harry en relación con la misiva que envió a su padre y que el tabloide publicó al considerar que Thomas Markle era el propietario de la misma. Sin embargo, los Derechos de Autor de dicha carta pertenecen exclusivamente a la duquesa de Sussex y no a su padre y sería a esta cuestión a la que apelaría el equipo legal de Meghan Markle.