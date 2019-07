Los duques de Sussex han dejado de lado a un importante miembro de la familia en el bautizo de Archie.

Una de cal y otra de arena. Si ayer los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle se dieron un baño de masas en el estreno europeo de ‘El rey león’, ahora sale a la luz una impactante noticia relacionada con el bautizo de su hijo, Archie Harrison.

Según confirman varios medios británicos, el hermano de Diana de Gales, el conde Spencer, fue uno de los grandes ausentes a la celebración. Una ausencia que se debería a que la relación con Harry no pasa por su mejor momento. Una información que ha sorprendido a muchos, ya que en el comunicado que anunciaba el nacimiento de Archie, sí que aparecía el nombre del Conde, pero no ha sido así en las fotografías oficiales del bautizo, donde sí que han estado las dos hermanas de Lady Di, Lady Jane Fellowes y Lady Sarah McCorquodale.

En lugar de asistir a la celebración privada en Windsor, el conde Spencer se encontraba en el Festival de Winchester, donde ofreció una conferencia sobre su nuevo libro: “Atrapar a un rey: La gran fuga de Carlos II”. Varios especialistas mantienen que no ha sido una sorpresa que el Conde no asistiera al bautizo ya que entre Harry y él la situación es algo tensa desde hace algún tiempo. Sin embargo, resulta extraño que, sin embargo, no faltase al enlace de los Duques y que se le tuviera en cuenta en el anuncio oficial del nacimiento de Archie Harrison.

El conde Spencer ha mantenido una actitud distante con los Windsor desde 1993, cuando se produjo el primer gran choque entre Carlos y Diana, y en 1997, tras la muerte de Lady Di tuvo lugar una separación casi total con la Familia Real, ya que el aristócrata no tuvo reparos en asegurar que su hermana “no necesitaba un título de Alteza Real para generar su propia marca y halo de magia”.

A pesar de todo, siempre ha estado al lado de sus sobrinos y llegó a prometer en el funeral de la Princesa que les protegería siempre. Caso diferente ha sido el de las hermanas de Lady Di, que han mantenido una relación más cercana y sobre todo, más constante en especial con Harry y prueba de ello es la especial posición que ocupan en las imágenes del bautizo de Archie. Un lugar que ni siquiera el príncipe Guillermo les ha dado en las celebraciones de sus tres hijos.