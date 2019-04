Quedan apenas dos semanas para la llegada del bebé Sussex y todavía hay quien duda de su existencia.

Meghan Markle se ha convertido en la última víctima de una peculiar ‘teoría de la conspiración’ que inunda las redes. La esposa del príncipe Harry está en el punto de mira de una serie de internautas que sugieren que la exactriz no está en realidad embarazada, sino que lleva una ‘tripa falsa’ a modo de prótesis. Una curiosa afirmación que basan en que la Duquesa no puede dejar de hacer el gesto de sujetarse la barriguita, no como una caricia maternal hacia el bebé, sino por miedo a perder la supuesta prótesis.

La teoría se ha hecho inmensamente popular no solo en Twitter, sino también en otros canales como YouTube. En todos ellos, se quejan de lo mismo: si en realidad estuviera embarazada, estaría dispuesta a enseñar la tripa. Una crítica un tanto incoherente si se tiene en cuenta que a diferencia de otras royals, a lo largo de su embarazo, Meghan ha optado por looks que marcaban mucho más su silueta y no dejaban lugar a dudas sobre su estado.

Estas alegaciones se suman a los comentarios que la duquesa de Sussex ha sufrido desde que se hiciera público su noviazgo con el príncipe Harry y que han provocado que hace algunas semanas la Casa Real tomara medidas en lo que respecta a la política de comentarios en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo, desde Buckingham, poco pueden hacer con perfiles anónimos y contra teorías conspiratorias que no llegan a suponer una amenaza o un insulto.

Por suerte, a Meghan y Harry las críticas no parecen importarles demasiado. De hecho, la propia Meghan reveló hace no mucho que no mira las redes , aunque sí cuentan con un departamento de comunicación que se encarga de gestionar su perfil oficial. Quizás en cuanto se produzca el nacimiento del bebé, todos estos detractores dejen de hablar de una vez por todas.