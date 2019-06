La madre de Felipe VI vuelve al trabajo tras el anuncio de jubilación de su marido hace apenas unos días.

El rey Juan Carlos ya está jubilado. Después de anunciar la semana pasada su intención de abandonar la vida institucional, el monarca se despidió a lo grande con una corrida de toros en Aranjuez en la que se rendía homenaje a su madre, la condesa de Barcelona. No era un acto oficial, pero coincidía con el quinto aniversario del anuncio de su abdicación.

Sin embargo, que el padre de Felipe VI se ‘jubile’ no tiene por qué afectar a doña Sofía, como así ha sido. La Emérita no estuvo presente en Aranjuez, algo que no resulta extraño ya que no es aficionada a los toros, además de que la fecha ha coincidido con el cumpleaños de su hermano, Constantino de Grecia.

Tras unos días de descanso en su tierra natal, doña Sofía ha vuelto al trabajo y lo ha hecho no como parte de la agenda oficial – de la que nunca se ha desvinculado-, sino para una iniciativa de su fundación y justo en el mismo día en el que la reina Letizia ha retomado su agenda en una de las semanas en las que menos actividad ha tenido debido a que don Felipe se encuentra inmerso en la ronda de consultas tras las pasadas elecciones.

La madre de Felipe VI se ha trasladado hasta el Teatro Real para participar en la presentación del cortometraje “Lemon”, como parte de las actividades con motivo del Día del Medio Ambiente y el día de los Océanos. Un corto promovido por la Fundación Reina Sofía con el objetivo de de concienciar sobre el problema que entrañan los plásticos en la naturaleza.

Durante el acto también se han presentado la próxima edición de los nuevos Premios Bienales "Mundo Sostenible" para apoyar las investigaciones que posibiliten que los envases y residuos tengan un buen final.