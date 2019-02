Simoneta y Fernando Gómez Acebo, al lado de su madre en el largo ingreso

A principios de mes, la infanta Pilar ponía en jaque a toda su familia al ser ingresada de urgencia en el hospital Ruber Internacional de Madrid tras haberse sentido indispuesta mientras pasaba unos días en su casa de Palma de Mallorca. Tras realizar varias pruebas, la hermana del rey Juan Carlos fue operada el día 4 de una obstrucción intestinal, por la que todavía continúa ingresada en la clínica.

Si bien ya han pasado tres semanas, doña Pilar sigue en la planta del hospital recuperándose y recibiendo el apoyo constante de sus cuatro hijos. Desde el primer momento se movilizaron para estar a su lado, algo que no ha cambiado a pesar del largo ingreso.

Este jueves la han visitado dos de ellos, Fernando y Simoneta, que no se han separado de su lado en todo el proceso. Ambos se dejaban ver por las proximidades del hospital, ya volviendo a sus casas. Mientras que el ex de Mónica Martín Luque se ocultaba tras unas gafas de sol, Simoneta no podía pasar desapercibida debido al gran ramo de flores que llevaba en las manos.

Todavía no hay fecha para su alta, aunque este miércoles el doctor Javier Nuño, cirujano digestivo, y la doctora Mercedes Cuesta, directora médica de la Ruber, emitía, un comunicado en el que se daba a entender que cada vez está más próximo. “El curso postoperatorio continúa evolucionando favorablemente. Se prevé el alta hospitalaria próximamente, salvo incidencias no esperadas”.