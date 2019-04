Se encuentra en la recta final de su embarazo, pero a Meghan Markle aún le quedan ganas para disfrutar de alguna que otra salida nocturna en compañía del príncipe Harry. Así lo demuestran unas imágenes de la pareja del pasado fin de semana que no han visto la luz en el Reino Unido, pero que sí se han publicado al otro lado del ‘Charco’.

En ellas, se muestra a los duques de Sussex a las puertas Ilapothecary, un centro de belleza ubicado en la zona Kensington en el que se venden productos naturales elaborados a base de flores medicinales. Vestidos de manera casual -Harry con vaqueros negros y camiseta a tono y una gorra gris, y Meghan con vaqueros azules, camiseta blanca y una parka verde y sin dejar de acariciarse la barriguita-, el matrimonio fue captado por los fotógrafos cuando salían del recinto, algo que no les agradó demasiado.

