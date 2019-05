View this post on Instagram

‪#ULTIMAHORA SM el Rey Juan Carlos, anuncia su retirada definitiva de la vida pública a partir del próximo 2 de junio, cuando se cumplirán 5 años de su abdicación al trono del Reino de España, en una carta remitida a su hijo el Rey Felipe VI. ‬ #FelipeVI #FelipeVIRey #ReyFelipeVI #KingFelipeVI #FelipeVIDeEspaña #FelipeVIDeEspana #ReyFelipe #ReyDeEspaña #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaRealDeEspaña #MonarquiaEspañola #CasaReal #SpanishMonarchy #CasaBorbon #CasaBorbón #CasaDeBorbón #CasaDeBorbon #CoronaDeEspaña #CoronaEspañola #ReinoDeEspaña #Spain #España