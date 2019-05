El rey Juan Carlos anuncia su retirada del foco público cinco años después de su abdicación.

La retirada de la escena pública del rey Juan Carlos I ha sido toda una sorpresa. Durante la tarde de este lunes, la Casa Real ha emitido un comunicado donde el Emérito se dirige a su hijo, el rey Felipe VI, para anunciarle su marcha definitiva. “Desde mi abdicación de la Corona de España el 2 de junio de 2014, he venido desarrollando actividades institucionales con el mismo afán de servicio a España y a la Corona que inspiró mi reinado. Ahora, cuando han transcurrido casi cinco años desde aquella fecha, creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública“, ha dicho don Juan Carlos en el citado comunicado. Palabras que marcan un antes y un después en la Institución. El monarca ha decidido dejar de lado su faceta más oficial, pero… ¿qué sucederá con doña Sofía?

Desde que se produjo la abdicación -19 junio del 2014- la esposa de Juan Carlos I ha continuado cumpliendo rigurosamente con su agenda. Algo que, en cierto modo, ha hecho que el pueblo español la siga considerando el miembro más valorado de la Familia Real. No se tiene constancia de que doña Sofía haya faltado a ningún compromiso por motivos de salud, de hecho ha sido ella la que ha representado a los Reyes cuando a estos no les ha sido posible acudir a algún acto. Actividad que no difiere demasiado de los compromisos a los que hacía frente antes de que su marido decidiera ceder la Corona de España a su hijo.

Hace poco más de una semana, doña Sofía estuvo en Estocolmo de visita oficial, ocasión en la que la pudimos ver junto a la reina Silvia y la princesa Takamado de Japón. La madre de Felipe VI se encuentra en plena forma. Un estado de salud que no comparte su marido, que en los últimos años ha sufrido vaivenes que lo han llevado al hospital en varias ocasiones. Una realidad que podría hacer que la Emérita continúe ejerciendo su papel al margen de la retirada de Juan Carlos I. Solo el tiempo dará respuesta a una incógnita que se pone sobre la mesa tras este comunicado histórico. [Leer más: El rey Juan Carlos abandona la vida pública]