Doña Sofía visita las ruinas del palacio de su infancia

Parece que doña Sofía se ha tomado unos días de relax. Después de que don Juan Carlos anunciase la semana pasada su intención de abandonar de manera definitiva la vida institucional coincidiendo con el quinto aniversario de su discurso de abdicación, su esposa también ha decidido darse un respiro.

Aunque en el caso de la madre de Felipe VI no hay visos de que vaya a dejar de lado sus actividades de agenda, ni necesidad de que haya un anuncio oficial debido a que su papel es de consorte, lo cierto es que doña Sofía ha aprovechado la despedida de don Juan Carlos para viajar a su tierra natal y disfrutar de unos días en compañía de su familia.

Tal como hemos podido comprobar gracias a las redes sociales, la esposa de don Juan Carlos ha estado en Atenas para celebrar el cumpleaños de su hermano, el rey Constantino, pero no ha sido un viaje exprés. Fue el propio príncipe Nicolás quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su padre rodeado de su madre, su tía Irene , la reina Sofía y la princesa Teodora en una jornada tan especial.

Pero doña Sofía también se ha acercado hasta Tatoi, el palacio en el que pasó los días más felices de su infancia. En la finca, que ahora es de acceso público, se encuentran enterrados sus padres, a cuya misa homenaje ha faltado este año. Doña Sofía ha visitado el palacio en compañía de su hermana Irene y su sobrino el príncipe Nicolás. Una visita que podría poner el colofón a su viaje a Grecia o bien ser una parada más a unos merecidos días de descanso.

Queen Sophia with her sister Princess Irene and her nephew Prince Nikolaos visited the Tatoi Royal Estate yesterday morning. They are accompanied by Antonis Voglis from the Tatoi police station. pic.twitter.com/byABv77FTP

— Andreas Megos (@AndreasMegos) June 4, 2019