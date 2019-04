La Reina hace realidad el sueño de unas novicias de Lerma

View this post on Instagram

HASTA EL CORAZÓN Fueron unos minutos con Doña Letizia, pero muy intensos. “Lo que nos encontramos fue… ¡una persona! Pasó a saludarnos a cada una, te miraba a los ojos, nos preguntaba cómo estábamos, nos dio las gracias por escribir desde el amor y ayudar a tantas personas… Nos encontramos con una persona con corazón, sencilla y cercana.” (Extracto del reto de hoy, día 12 de abril de 2019) Te compartimos el reto completo en que contamos lo que vivimos con esta visita real, y a continuación unas fotos del encuentro. https://www.dominicaslerma.es/index.php/monasterio/encuentros/2037-visita-de-la-reina-letizia.html. #noviciado_dominicas_lerma #vivedecristo