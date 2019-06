La reina Letizia ha presidido este viernes la entrega de premios ‘Dicapnet a las Tecnologías Accesibles’ de la Fundación Once, con el fin de reconocer la contribución de personas y entidades que están centradas en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad gracias a las tecnologías accesibles. Un día en el que ha decidido no estrenar, sino recuperar un look que ya lució hace ya cosa de un mes.

Su outfit es un vestido firmado por Sandro Paris con fondo blanco y estampado floral con manga larga y un cinturón que ha combinado con unos zapatos de salón de Magrit a juego con su cartera. Y este momento una vez más ha recordado al momento ‘twin’ que vivieron Victoria de Suecia y ella el pasado mes, pues ambas habían coincidido en este vestido, aunque en épocas diferentes.

Mientras Victoria de Suecia apostó por este estampado primaveral en octubre del pasado año, la reina Letizia ha querido recuperarlo en un cortísimo intervalo de tiempo. Eso sí, ha querido darle un toque diferente con el finísimo cinturón que estilizaba aún más su figura y es que en la otra ocasión lució un cinturón blanco y esta vez se ha decantado por el marrón.