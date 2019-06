La reina Letizia, Leonor y Sofía: tarde de compras ‘low cost’

View this post on Instagram

Queen Letizia, Infanta Sofía, and the Princess of Asturias were spotted shopping in one of the Mango stores in Madrid ‪‪‪on‬‬ Thursday‪‪ afternoon, June 6, 2019‬‬‬. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #QueenLetizia #PrincessLeonor #InfantaSofia #PrincessSofia #PrincessOfAsturias #ReinaLetizia #PrincesaLeonor #PrincesaDeAsturias #Letizia #Leonor #Sofia #ReinaDeEspaña #QueenOfSpain #Royals #Royalty #Spain #España