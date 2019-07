Muy pocos son los usuarios que no se han resistido a probar la nueva aplicación de moda, FaceApp, un dispositivo que te permite intuir e incluso ver cuál será tu rostro cuando envejezcas. Aunque hay quien se resiste a creerlo, ya ha habido muchos rostros conocidos que han compartido su particular cambio en Instagram. Sin embargo, la transformación que todavía no hemos podido ver ha sido la de la reina Letizia y es que los royals todavía no se han lanzado a verse o al menos no han querido mostrarlo públicamente.

No obstante, esto no es un problema y desde Look hemos sometido a doña Letizia a una mutación que, sin ninguna duda, dará mucho de qué hablar. A pesar de que en la imagen se puede reconocer perfectamente a la reina Letizia, lo cierto es que apreciamos en ella arrugas (hasta ahora no vistas) y que algunos dudan que aparezcan algún día.

Como ya se ha desvelado en más de una ocasión la Reina suele someterse a tratamientos estéticos y de rejuvenecimiento que, de momento, detienen el paso del tiempo. Lo que no ha podido evitar es que FaceApp haga una transformación para descubrir cómo será su yo del futuro. | [LEER MÁS: Carmen Lomana no disimula lo que piensa de Malú y Albert Rivera como pareja]